Премьер-министр и министр иностранных дел Эстонии в этом году посетят Беларусь

4 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас в этом году посетят с визитами Беларусь. Вопросы подготовки к ним рассмотрены 3 мая в Таллинне на белорусско-эстонских межмидовских консультациях, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Эстонии.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавлял директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Роман Соболев, эстонскую - генеральный директор департамента внешнеэкономической политики и развития МИД Юри Сейленталь.

В ходе консультаций стороны рассмотрели широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Эстонией, взаимодействия в рамках "Восточного партнерства" и других инициатив. Акцент был сделан на взаимовыгодном использовании транзитного потенциала Беларуси и Эстонии, белорусско-эстонской кооперации в китайских инициативах, в том числе экономического пояса Шелкового пути, и формате "16+1".

Обсуждалась также проблематика взаимодействия по линии ЕАЭС-ЕС.-0-