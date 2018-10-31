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Премьер Сербии передала Лукашенко приглашение посетить Белград

Политика 31.10.2018 | 18:50
Ана Брнабич
Ана Брнабич

31 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич во время двусторонней встречи в Минске передала Президенту Беларуси Александру Лукашенко приглашение его сербского коллеги посетить Белград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы бы оказали нам огромную честь, приехав в нашу страну", - сказала руководитель сербского правительства. При этом она подчеркнула, что Президент Сербии относится с особым уважением к Александру Лукашенко.

Ана Брнабич выразила восхищение тем, насколько откровенно, искренне и прямо говорил Александр Лукашенко в своем выступлении во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Она также поблагодарила белорусского лидера за теплое отношение к сербскому народу и подчеркнула, что Александр Лукашенко был единственным мировым лидером, который приехал в трудный для Сербии период во время бомбардировки, чтобы поддержать сербский народ.

По словам премьер-министра Сербии, для нее исключительно важно, что ее так тепло и сердечно принимали в ходе этого визита в Минск. -0-

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Теги
Лукашенко, Сербия
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