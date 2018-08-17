Президент Эстонии выразила заинтересованность в развитии экономических связей с Беларусью

17 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов вручил верительные грамоты Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Руководитель белорусской дипмиссии проинформировал главу эстонского государства о важнейших аспектах развития белорусско-эстонских отношений, перспективах роста товарооборота, состоявшихся и планируемых взаимных визитах делегаций высокого уровня, предстоящих международных конференциях в Минске.

Керсти Кальюлайд со своей стороны отметила высокую важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества. Она обратила особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий и цифрового государства.

Президент Эстонии также выразила заинтересованность в углублении торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Эстонией, развитии отношений в сфере культуры.-0-