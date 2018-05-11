Президенты ЕАЭС наметят шаги по развитию сотрудничества в атомной энергетике, цифровой экономике, соцполитике

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президенты стран Евразийского экономического союза 14 мая в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета наметят шаги по развитию сотрудничества в атомной энергетике, цифровой экономике, социальной политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Россия как страна-председатель в органах Евразийского экономического союза в 2018 году предложила для обсуждения насыщенную повестку дня, - отметили в пресс-службе. - Предполагается согласовать дальнейшие планы по углублению экономической интеграции и либерализации общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Будут приняты основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2018-2019 годы, а также намечены практические шаги по развитию сотрудничества в таких сферах, как атомная и возобновляемая энергетика, цифровая экономика, медицина, социальная политика".

Особое внимание на саммите планируется уделить расширению международной деятельности союза. В частности, к подписанию подготовлены соглашение о международных договорах ЕАЭС и решение об утверждении положения о статусе государства - наблюдателя при ЕАЭС. Ожидается, что на саммите в Сочи первой статус наблюдателя при ЕАЭС получит Молдова.

Планируется, что лидеры "пятерки" одобрят решение о создании профильных советов руководителей ведомств по стандартизации и аккредитации. Аналогичные органы будут учреждены и для координации политики государств - членов союза в транспортной сфере (займется разработкой мер по сближению транспортных комплексов и развитию общего рынка перевозок в ЕАЭС), а также в сельском хозяйстве (займется выработкой общей стратегии развития агропромышленного комплекса и скоординированным продвижением союзной продукции на зарубежные рынки).

Кроме того, на заседании будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза.

Заседание пройдет с участием президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и премьер-министра Армении.

По информации пресс-службы Кремля, в Сочи состоится также ряд двусторонних встреч президента России Владимира Путина с лидерами стран - членов ЕАЭС.-0-