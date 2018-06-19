Путин: двусторонняя встреча с Президентом Беларуси была содержательной и конструктивной

19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Двусторонняя встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко была содержательной и конструктивной. Об этом заявил журналистам Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося в Минске заседания ВГС Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
"В традиционно дружеской и конструктивной атмосфере мы обсудили весь комплекс актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества", - сказал Владимир Путин. По его словам, на переговорах затрагивалась также тематика международного сотрудничества.
Двусторонняя встреча лидеров двух государств предваряла заседание ВГС, на котором было рассмотрено около 10 вопросов.-0-
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