Путин призвал страны ЕАЭС усилить развитие интеграционных процессов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Евразийского экономического совета, что странам Евразийского экономического союза надо интенсифицировать развитие интеграционных процессов, в том числе в атомной сфере. Об этом сообщают РИА Новости.

"Важно и далее развивать интеграционные процессы. На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт. Было бы полезно больше внимания уделять сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, в образовании, а также по линии межрегиональных и приграничных связей", - сказал Владимир Путин.-0-