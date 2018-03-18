Результаты президентских выборов в России имеют важное значение для белорусско-российских отношений - Рахманов

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Результаты проходящих сегодня в России президентских выборов имеют важное значение для белорусско-российских отношений. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, который в Москве принимает участие в наблюдении за выборами в составе делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Понятно, что эти выборы важны не только для России, они важны, конечно, и для отношений Беларуси с Россией, - сказал парламентарий. - Поэтому мы желаем успеха российским избирателям, чтобы был сделан правильный выбор".

Сергей Рахманов в качестве наблюдателя посетил в Москве более 10 участков для голосования. "Везде смотрим состояние дел, чем отличаются нынешние выборы от предыдущих, - отметил Сергей Рахманов. - Проведена интенсивная организационная кампания и это дает о себе знать. По предварительным данным, явка в среднем на 20% больше, чем была на предыдущих выборах. Это наблюдается также на тех участках, на которых мы побывали".

Белорусский наблюдатель обратил также внимание на хорошее техническое оснащение избирательных участков, которое позволяет вести автоматический подсчет голосов. "Достаточно много аналитики было накануне выборов, - добавил он. - Анализ в целом и экспертная оценка важны и их необходимо использовать в период предвыборных кампаний как в России, так и в Беларуси".

Сергей Рахманов подчеркнул, что общая предварительная оценка избирательного процесса, на его взгляд, позитивная. В качестве единственного недостатка он указал на то, что из-за повышенной явки на избирательных участках порой наблюдалась толчея.

Делегация Парламентского собрания в количестве 26 человек принимает участие в наблюдении за выборами в составе миссии наблюдателей от СНГ. Члены делегации посещают избирательные участки не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов. В их числе действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным Центризбиркома России, для голосования в стране открыто около 97 тыс. участков. Кроме того, образовано почти 400 избирательных участков в других государствах. В Беларуси для голосования на выборах президента России избирательные участки открыты в 13 городах. В списки для голосования в целом внесено около 107 млн россиян.

Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет (до 2012 года - 4 года). Порога явки избирателей нет, выборы будут признаны действительными при любом количестве проголосовавших. В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если же ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведен второй тур выборов. В нем будут участвовать два кандидата, получившие наилучший результат, а победитель определится простым большинством голосов.-0-