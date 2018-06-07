Руководители структур ОДКБ, СНГ и ШОС встретятся 9 июня в китайском Циндао

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководители структур Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества встретятся 9 июня в китайском Циндао, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"9 июня на полях саммита ШОС состоится девятая ежегодная встреча высших административных должностных лиц ОДКБ, СНГ и ШОС. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, председатель Исполкома СНГ - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов на встрече обсудят взаимодействие и сотрудничество региональных международных организаций, актуальные международные вопросы, задачи и перспективы развития ШОС, СНГ и ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

ОДКБ и ШОС сотрудничают в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между секретариатами ОДКБ и ШОС, подписанном в октябре 2007 года в Душанбе. "В этом документе нашло отражение стремление обеих международных региональных организаций к налаживанию и развитию отношений равноправного и конструктивного сотрудничества в целях более полной и эффективной реализации стоящих перед ОДКБ и ШОС задач. Меморандум подтверждает готовность обеих организаций сопрягать усилия по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности, противодействию терроризму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пресечению незаконного оборота оружия, противодействию организованной транснациональной преступности", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-