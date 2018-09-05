Сайдик вновь призвал стороны конфликта в Украине приложить максимум усилий для избежания жертв

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Украине приложить максимум усилий для избежания человеческих жертв. Об этом он заявил журналистам после очередного раунда переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая смерть, и особенно насильственная, заслуживает сожаления. Я настоятельно призываю стороны прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и для избежания человеческих жертв", - сказал Мартин Сайдик. Он добавил, что и сам будет делать все возможное для этого.

Спецпредставитель ОБСЕ, отвечая на вопросы журналистов, также высказался касательно предложения о проведении международного расследования гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. По словам Мартина Сайдика, полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов поднял этот вопрос, его решено обсудить в ближайшее время.-0-