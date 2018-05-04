Саммит ЕАЭС пройдет 14 мая в Сочи

4 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Сочи 14 мая. Как сообщили в пресс-службе Кремля, подготовку к саммиту президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в городе Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

Высший Евразийский экономический совет - высший наднациональный орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех государствах-участниках. Совет определяет состав и полномочия прочих регулирующих структур.

В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Россия.-0-