Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости, заявил сегодня Президент Армении Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Касаясь проведения в Минске встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, Армен Саркисян отметил, что белорусская столица была выбрана для данного мероприятия неслучайно. "Ваша страна является сейчас уникальной. Образ Беларуси сегодня - это образ стабильности и предсказуемости. В новом мире, в котором мы живем, эти качества очень редко можно увидеть. Не только регионы, но и мир стал непредсказуемым, нестабильным", - констатировал Президент.

По его словам, сегодня в мире ценятся государства, которые вобрали в себя эти два качества - стабильность и предсказуемость. "Это высоко ценится мной, многими друзьями Беларуси и мировой общественностью", - уверен Армен Саркисян.

Он также поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку и дружественное отношение к Армении во время апрельских событий, когда в стране произошла смена власти. "Я как Президент и как человек никогда не забуду то внимание, которое получил от вас. Ваши звонки не были просто дипломатическими или политическими, это были звонки от друга, которому не просто интересно, а больно и радостно - все вместе. Это была огромная поддержка для меня в те дни, когда мы переживали большие изменения в стране", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что если смотреть на те весенние события поверхностно, то власть в Армении сменилась спокойно: без эксцессов и человеческих жертв. "Но все равно было нелегко. Поэтому я очень высоко ценю вашу поддержку и хочу, чтобы вы знали об этом", - добавил Армен Саркисян.-0-