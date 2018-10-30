Лукашенко: Армения в лице Беларуси всегда будет иметь хорошего и надежного друга

30 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает дружественный и партнерский характер белорусско-армянских отношений. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Армении Арменом Саркисяном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в едином экономическом пространстве - нашем Евразийском союзе. В военно-политическом союзе ОДКБ. И как бы там ни говорили, ни писали, мы свято исполняем наши договоренности. Все, что положено в рамки этих организаций", - заявил глава государства.

Он отметил, что Беларусь в эти дни принимает крупный международный форум - встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Вопрос очень важный и серьезный. И ваш приезд в Минск, участие в заседаниях этой группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема. Это - животрепещущая проблема для армянского народа", - сказал Президент Беларуси.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, глава белорусского государства назвал его основой двусторонних отношений с Арменией. "Товарооборот растет. Мы преодолели спад. В прошлом году более 30% прирост. Это где-то $45 млн (взаимный товарооборот. - Прим. БЕЛТА), - констатировал он. - Если сравнивать с тем, что вообще ничего не было несколько лет назад, то это результат. Но если говорить о нашем потенциале, то, конечно, это не товарооборот".

"Мы сегодня запросто могли бы иметь $150 млн товарооборот, и это значительно бы подняло наши отношения на более высокий уровень. Вы знаете наши возможности, мы знаем ваши. Поэтому любые предложения, которые будут выдвинуты Арменией, мы рассмотрим в короткие сроки и примем соответствующее решение", - заверил белорусский лидер.

Он добавил, что Армения сейчас переживает очередные сложные демократические перемены: "Никуда от этого не деться. И, конечно, получить информацию из первых уст от своего друга и коллеги для меня очень важно".

Президент поблагодарил своего коллегу за поддержку группы белорусских журналистов, которые в свое время были направлены в Армению для объективного освещения происходящих там событий. "Мы хотим знать, что происходит в дружественной нам Армении. Я вам за это очень благодарен. Вы даже интервью дали нашим журналистам. Очень широко оно разошлось в Беларуси и не только. Мы поняли, что происходит в Армении. И это очень важно для нашего народа. Поэтому мы в вашем лице видим того человека, который объективен и готов поддерживать с Беларусью отношения. Мы ответим взаимностью", - подчеркнул глава государства.

Как стало известно по итогам встречи, президенты обсудили различные аспекты двусторонних отношений, обстановку в мире. Особо была подчеркнута роль минской площадки, отличающейся стабильностью и предсказуемостью, где регулярно решаются различного рода международные проблемы. Один из примеров - Минская группа ОБСЕ, занимающаяся поиском путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Армен Саркисян также отметил высокий авторитет белорусского лидера, который, как и Беларусь в целом, пользуется уважением и доверием.

Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости Касаясь проведения в Минске встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, Армен Саркисян отметил, что белорусская столица была выбрана для данного мероприятия неслучайно.

В числе интересных направлений для развития двустороннего сотрудничества Президент Армении назвал сферу новых технологий, включая науку, IT, электронные технологии. Еще одно перспективное направление - это пищевая промышленность, где стороны могут не только взаимодействовать между собой, но выходить с произведенной продукцией на рынки других стран.

На встрече были отмечены и давние связи народов двух стран, общая история. Один из ее элементов - молодежное комсомольское движение, 100-летие которого сейчас отмечается. "В эти дни у нас проходят массовые мероприятия, связанные с 100-летием комсомола. Вы правильно сказали - это наша история, нам от нее никуда не уйти, никуда не деться", - сказал Александр Лукашенко.

Сотрудничество Беларуси и Армении носит дружественный характер, организовано взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. 11 июня 2018 года страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Сотрудничество на международной арене носит конструктивный характер. Беларусь и Армения оказывают взаимную поддержку по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН.

В 2017 году товарооборот сложился в объеме $42,7 млн (132,9% к уровню 2016 года), экспорт - $34,5 млн (156,8%), импорт - $8,2 млн (80,9%). Сальдо положительное в сумме $26,3 млн.

В январе-августе 2018 года товарооборот между Беларусью и Арменией составил $31 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возрос на 33,7%, экспорт - $23,6 млн (увеличился на 29,2%), импорт - $7,4 млн (увеличился на 50,4%). Сальдо положительное в размере $16,2 млн.

Основу белорусского экспорта в январе-августе составили молоко и сгущенные сливки, тракторы и седельные тягачи, говядина, сливочное масло, шины, бумага и картон, мебель. Из Армении импортировали крепкие спиртные напитки, специфические товары, лекарственные средства. В Армении действуют представительства, дочерние предприятия, субъекты товаропроводящей сети и дистрибьюторы более 80 белорусских предприятий. Функционируют три предприятия с участием белорусского капитала: ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе", ООО "БелАЗ Кавказ Транс Сервис" и ЗАО "Торговый дом "БелАр".

В Беларуси действует 57 предприятий с армянским капиталом, в том числе 17 совместных и 40 иностранных организаций.-0-