Сенаторы будут направлять законопроекты для анализа райсоветам депутатов

26 апреля, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы будут направлять районным Советам депутатов законопроекты для анализа. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Александр Попков сегодня на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
В настоящее время существует практика, когда законопроекты направляются областным Советам. Александр Попков отметил, что по важным документам сенаторы теперь будут консультироваться и с депутатами гор- и райсоветов.
В Совете Республики рассчитывают на активность местных Советов. В верхней палате парламента будут ждать из регионов предложений, основанных в том числе на обсуждении законодательных новаций с избирателями. Александр Попков подчеркнул, что сенатором будет очень важно мнение депутатов с мест.
Сегодня в Славгороде состоялось выездное заседание Совета по взаимодействию под председательством спикера верхней палаты парламента Михаила Мясниковича. На мероприятии обсуждались основные тенденции социально-экономического развития регионов, вопросы формирования местных бюджетов, работа по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС.-0-
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