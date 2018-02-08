Шестаков 12-16 февраля посетит Колумбию и Эквадор

8 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 12-16 февраля посетит с рабочим визитом Колумбию и Эквадор для участия в межмидовских консультациях по политическим вопросам. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе визита запланированы встречи и переговоры в органах государственного управления, а также с представителями деловых кругов по широкому кругу направлений сотрудничества с этими странами.

Колумбия и Эквадор являются перспективными торгово-экономическими партнерами Беларуси в Латиноамериканском регионе. Белорусская сторона ставит перед собой задачу нарастить объемы и расширить номенклатуру поставок на их рынки. Основу экспорта в Колумбию и Эквадор составляют удобрения, металлопродукция и нефтепродукты.

Между Беларусью и Эквадором действует безвизовый режим поездок граждан. Соответствующее соглашение было подписано в 2014 году. Тему взаимной отмены виз по всем категориям паспортов предполагается обсудить также на встречах Евгения Шестакова с колумбийскими партнерами.-0-