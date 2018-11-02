Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня на заседании Совета глав правительств в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

"По предложению Туркменистана решено провести очередное заседание Совета глав правительств в конце мая 2019 года в Ашхабаде, предположительно 31 мая", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, на сегодняшнем заседании в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия СНГ. "При этом были высказаны конкретные замечания и предложения, направленные на дальнейшее совершенствование нашей совместной деятельности. Все инициативы и предложения, которые прозвучали в выступлениях глав делегаций, будут тщательно проанализированы Исполнительным комитетом СНГ с целью подготовки документов по их практической реализации на уровне уставных и отраслевых органов Содружества", - отметил Сергей Лебедев.-0-