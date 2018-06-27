Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат проинформировал об итогах переговоров в рабочих группах. Так, экономическая продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы, связанные с поставками воды в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", выплаты пенсий.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение тем, связанных с обменом удерживаемыми и поиском пропавших без вести", - сказал Мартин Сайдик. Обсуждались также вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения. "В частности, возможности полноценного ремонта подхода к мосту в Станице Луганской", - уточнил он.

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-