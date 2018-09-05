5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 19 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время сегодняшних переговоров гуманитарная рабочая группа сосредоточилась на подготовке поездки ее координатора Тони Фриша в зону конфликта по обе стороны от линии соприкосновения. Поездка состоится с 6 по 12 сентября. Посол Фриш встретится с удерживаемыми и ознакомится с условиями их содержания.

Экономическая рабочая группа среди прочего продолжила обсуждение шагов по восстановлению и улучшению качества мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также актуальные вопросы, связанные с выплатой пенсий и водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

В центре внимания политической рабочей группы было обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-