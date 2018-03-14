Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 4 апреля

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 4 апреля, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Сегодняшнее заседание ТКГ в белорусской столице пройдет без специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Как проинформировали в МИД, дипломат не смог прибыть в Минск из-за нелетной погоды в Киеве.

Ранее к переговорам приступили рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы.

В предыдущий раз ТКГ собиралась 28 февраля. Обсуждались вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Предметом обсуждения был также возврат вагонов, состоящих в иностранной собственности, которые находятся на территории Донбасса. Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы, связанной с обменом удерживаемых лиц.-0-