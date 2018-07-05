5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа. Об этом написал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в своем твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

"С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем", - сообщает посол.

Он также подтвердил, что китайская сторона ратифицировала соглашение.

Беларусь также уже ратифицировала межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов. Соответствующий закон был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки.

Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.-0-