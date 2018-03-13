Сотрудничество Беларуси и Аргентины в политической сфере обсуждено в Буэнос-Айресе

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Аргентины в политической сфере обсуждено на межмидовских консультациях в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Фото МИД Беларуси

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, аргентинскую - заместитель министра иностранных дел Даниэль Раймонди.

Во время консультаций обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, включая политическое сотрудничество и взаимодействие в рамках международных организаций. Особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей и развитию договорно-правовой базы.

По итогам консультаций был подписан меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Аргентины по вопросам двусторонних консультаций.-0-