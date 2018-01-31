31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по устойчивому развитию Германии высоко оценивает усилия Беларуси по достижению ЦУР. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь Совета по устойчивому развитию Германии Гюнтер Бахманн на встрече с заместителем председателя Совета Республики, Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития Марианной Щеткиной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Выступая перед белорусской делегацией, которая находится с визитом в Германии, Гюнтер Бахманн высоко оценил усилия Беларуси по формированию системы управления процессом достижения ЦУР", - подчеркнули в пресс-службе. Он отметил, что у Германии вызывает большой интерес практика реализации политики устойчивого развития в Беларуси

В свою очередь Марианна Щеткина проинформировала германских коллег о работе, проводимой в Беларуси по достижению ЦУР, а также поблагодарила за готовность делиться опытом в сфере устойчивого развития. "Мы сформировали делегацию таким образом, чтобы руководители секторальных групп Совета по устойчивому развитию могли со своими коллегами из Германии дельно обсудить наилучшие практики устойчивого развития в своих сферах. Эти партнерские связи для нас очень важны", - подчеркнула она.

Участники встречи обсудили деятельность Совета по устойчивому развитию Германии, уделили внимание вопросам устойчивого развития регионов, а также роли в этом процессе региональной сети центров устойчивого развития.

Визит белорусской делегации в Германию проходит с 28 января по 1 февраля. В ее составе председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью ЦУР Алла Бодак, члены Совета по устойчивому развитию, представители МИД, руководитель проекта Программы развития ООН. Визит проводится для налаживания взаимодействия между Беларусью и ФРГ, обмена опытом в сфере достижения Целей устойчивого развития и расширения парламентских контактов при содействии Программы развития ООН и Программы поддержки Беларуси ФРГ.-0-