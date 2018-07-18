Совет Республики готов рассмотреть любые предложения по стимулированию деловой активности

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики готов рассмотреть любые предложения по изменению законодательства для стимулирования деловой активности. Об этом заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я могу совершенно откровенно сказать, что как законодательная власть мы готовы рассмотреть любые предложения по внесению изменений в любое законодательство, которое бы стимулировало деловую активность людей. Это абсолютно открытый вопрос, он интересен и государству, и людям", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Она обратила внимание, что инициативы необязательно должны идти от правительства, исполнительной власти или общественных объединений - вносить предложения может любой гражданин.-0-