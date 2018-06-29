29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства. Об этом сегодня на закрытии весенней сессии Совета Республики сообщил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики проанализировал законодательство, регламентирующее вопросы взаимодействия парламента и Совета Министров. "Подготовлены конкретные предложения по его совершенствованию и направлены коллегам в Палату представителей. Основная их суть - в более активной и слаженной работе по проблемным вопросам социально-экономического развития", - сказал Михаил Мясникович.

"Это соответствует требованиям главы государства по организации конструктивной деятельности всех госорганов в интересах государства и народа", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что Президент поставил перед Советом Республики очень ответственную задачу - ежеквартально информировать о ходе решения системных проблем экономики и вносить предложения по их устранению. Кроме того, президиум Совета Республики принял постановление о мерах по выполнению поручений главы государства, озвученных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. В правительство направлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в ряде отраслей. Премьер-министр Андрей Кобяков дал соответствующие поручения. Руководители постоянных комиссий Совета Республики ведут с министерствами серьезную работу. "Уже сегодня можно сказать, что инициативы Совета Республики в основном поддерживаются как конструктивные и своевременные", - отметил Михаил Мясникович.

Еще одно персональное поручение главы государства Совету Республики - изучить и дать предложения по вопросам, касающимся административно-территориального устройства страны. Рабочая группа сформирована и приступила к работе. В верхней палате парламента заинтересованы в предложениях и идеях со стороны граждан.-0-