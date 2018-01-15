Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе в январе посетит Беларусь

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, глава делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кент Харстед в январе посетит Беларусь, сообщила в интервью БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Она отметила, что по мере приближения в Беларуси даты местных выборов европейские структуры проявляют к ним больший интерес. "Скоро должен посетить с визитом Беларусь специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, глава делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кент Харстед, на 22 января запланирована наша с ним встреча", - рассказала Лидия Ермошина.

Кроме того, она обратила внимание, что в связи с грядущими выборами в местные Советы в Центризбиркоме проходят встречи с аккредитованными в стране дипломатами.

В графике работы Палаты представителей на начало 2018 года обозначено, что визит Кента Харстеда будет проходить с 21 по 24 января.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. По итогам выдвижения потенциальных кандидатов на 18 тыс. 111 мандатов претендуют 22 тыс. 719 человек. Таким образом, в среднем по стране конкурс составляет 1,2 человека на место.-0-

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