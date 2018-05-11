Стратегическое партнерство Беларуси и России развивается успешно - Кремль

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Стратегическое партнерство Беларуси и России развивается успешно. Об этом БЕЛТА заявили в пресс-службе Кремля в преддверии запланированной на 14 мая в Сочи встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Стратегическое партнерство двух стран успешно развивается. Россия и Беларусь тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ. Осуществляется интенсивный диалог на высшем уровне - в 2017 году главы государств встречались восемь раз и трижды говорили по телефону. В 2018 году состоялось два телефонных разговора (19 и 28 марта)", - отметили в Кремле.

По информации кремлевской пресс-службы, на встрече в Сочи планируется затронуть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего - перспективы развития торгово-экономических связей.

Активно взаимодействуют правительства: в 2017 году премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев провели десять встреч. В нынешнем году премьеры беседовали 2 февраля на полях Евразийского межправительственного совета в Алматы. Плотный график контактов поддерживается по линии профильных министерств и ведомств.

"По итогам 2017 года двусторонний товарооборот вырос на 23,5%, до $32,42 млрд. В январе-феврале 2018 года он увеличился еще на 20,6% ($5,32 млрд)", - констатировали в Кремле.

Развивается сотрудничество в энергетике. "В штатном режиме осуществляются поставки в Беларусь нефти и газа (в 2017 году - 19,01 млрд куб.м газа и 18 млн т нефти; в I квартале 2018 года - 6 млрд куб.м газа и 4,5 млн т нефти), - уточнили в пресс-службе. - Крупнейший инвестиционный проект - строительство "Росатомом" в городе Островец Гродненской области первой белорусской АЭС мощностью 2400 МВт (объем капиталовложений - $10 млрд). Запуск первого энергоблока АЭС намечен на 2019 год". Кроме того, "Газпром" до 2020 года планирует инвестировать в развитие газотранспортной системы Беларуси $2-2,5 млрд, в увеличение мощностей подземных хранилищ газа - $1,1 млрд.

"Большое значение имеет взаимодействие в агропромышленной сфере. Белорусские продовольствие и сельхозсырье составляют более трети (в 2017 году - 31,7%) всего экспорта в Россию", - подчеркнули в Кремле.

Значимую роль играет активно развивающееся межрегиональное сотрудничество. Более 80 субъектов России имеют торгово-экономические отношения с Беларусью. Заключено около 320 договоров на уровне регионов и муниципальных образований. С 2014 года проводятся форумы регионов Беларуси и России. Традиционно насыщенный характер носят связи в культурно-гуманитарной области.

"Системный и многоплановый характер имеет внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других многосторонних организациях", - добавили в Кремле.-0-