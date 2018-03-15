ТКГ отмечает значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины отмечает значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении специального представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по итогам очередной встречи контактной группы и ее рабочих групп в Минске, сообщает БЕЛТА.

Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей 2 марта заявила о подтверждении приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта. "Следуя этому заявлению и благодаря усилиям сторон, за последнее время удалось значительно сократить среднее число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней в течение последних двух лет", - отмечается в сообщении Мартина Сайдика.

Кроме того, в 2018 году удалось добиться существенного уменьшения числа жертв среди гражданского населения – по предварительным данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, примерно в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. "Все это ясно показывает, что при наличии политической воли возможно достичь многого", - убежден дипломат.

Дальнейшее соблюдение режима прекращения огня и общая ситуация в зоне конфликта на востоке Украины стали основной темой дискуссий рабочей группы по безопасности. Участники, среди прочего, подчеркнули, что для успешного обеспечения режима тишины необходимо неукоснительное соблюдение ранее согласованных принципов. В том числе отказа от наступательных действий и разведывательных операций, отвода тяжелого вооружения, особенно из населенных пунктов и других.

Одной из главных тем заседания экономической рабочей группы в очередной раз стал вопрос мобильной связи Vodafone-Ukraine. При участии представителя компании рабочая группа продолжила обсуждение необходимых практических шагов для восстановления и обеспечения связи на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Кроме того, рабочая группа продолжили рассмотрение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженностей бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО и ОРЛО, а также возврата железнодорожных вагонов, находящихся сейчас на неподконтрольной правительству Украины территории.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждать тему обмена удерживаемыми. Участники политической группы обменялись мнениями по поводу будущей имплементации так называемой формулы Штайнмайера, амнистии, местных выборов и обеспечения особого статуса ОРДО и ОРЛО согласно Минским соглашениям. По словам координатора рабочей группы Пьера Мореля, для ее успешной работы большое значение имеет тесное взаимодействие ТКГ с Нормандским форматом.

Как сообщалось, 14 марта заседание ТКГ в белорусской столице прошло без специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Дипломат не смог прибыть в Минск из-за нелетной погоды в Киеве. Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 4 апреля.-0-