ЦИК не исключает возможных изменений избирательного законодательства по рекомендациям ОБСЕ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК не исключает возможных изменений в избирательном законодательстве с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Об этом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила во время онлайн-конференции в БЕЛТА.

Сегодня состоялся визит специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, главы делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кента Харстеда в Центральную избирательную комиссию. "Разумеется, его прежде всего интересовали возможные измерения избирательного законодательства на основе рекомендаций ОБСЕ. Но пока мы не готовы предоставить такую информацию, потому что ЦИК не обладает законодательной инициативой, наше предложение в отношении рекомендаций ОБСЕ пока находится на рассмотрении главы государства. Мы не знаем объем поручений, которые получим в ходе рассмотрения предложения по изменению законодательства, и какими они будут", - пояснила Лидия Ермошина.

При этом она отметила, что внесение каких-либо изменений с учетом того, что в Беларуси избирательные кампании будут проводиться, по всей видимости, и в 2019-м, и в 2020 году, технически возможно. "Законы рекомендуется менять за полгода до выборов или за год. Но если говорить о переносе выборов на более ранние сроки - до начала избирательной кампании, то есть более полутора лет. На данный момент поручений таких нет. Но я уверена, что это не отказ от изменения закона, а просто обдумывание ситуации, стратегии, которую определяет глава государства", - заключила глава ЦИК.-0-

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Более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты зарегистрировано на местных выборах в Беларуси Лидия Ермошина напомнила, что в качестве кандидатов в депутаты было выдвинуто 22 712 кандидатов. "Осталось на данный момент 22 278. Из числа выбывших 123 человека отозвали свои кандидатуры добровольно и 311 (1,37%) - это отказы в регистрации.

ЦИК не рассматривает возможность перехода к сбору подписей на планшетах Заменить традиционные бумажные носители пока не представляется возможным, сказала глава ЦИК. "Во-первых, каким образом будут ставиться подписи избирателя на планшете? Не все же избиратели будут обладать правом электронной подписи", - пояснила Лидия Ермошина.

Кандидаты в депутаты открыли уже 241 счет для ведения агитации на местных выборах в Беларуси "Больше всего их в Минске - 89. Здесь, наверное, каждый третий кандидат открыл свой счет, даже более. В Могилевской области пока только 9 счетов, в Минской - 45, в Гродненской - 8, в Гомельской - 42 счета. В Витебской и Брестской областях их открыто 10 и 38 соответственно", - рассказала Лидия Ермошина.

Организовывать онлайн-трансляции с избирательных участков нецелесообразно - Ермошина По мнению главы ЦИК, затраты, которые потребуются на ведение трансляции в течение дня и после, гораздо больше получаемого эффекта. "По сути дела, смотрит эти новости с участков очень узкий круг лиц. Например, те, кто связан с медийным пространством", - отметила Лидия Ермошина.

Дипломаты из России, Франции, Великобритании готовы участвовать в мониторинге местных выборов-2018 Глава ЦИК отметила существенный интерес к участию в наблюдении со стороны иностранных диппредставительств. "Уже поданы заявки от посольства Российской Федерации, посольства Франции и посольства Великобритании. Думаю, что очередь и за другими.

Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60% - ЦИК "Думаю, что в целом по стране явка будет более 60%. В силу того, что у нас есть такой институт, как досрочное голосование", - сказала Лидия Ермошина. При этом она напомнила, что на местных выборах в Беларуси барьер явки не установлен.

Проводить электронное голосование уместно только для живущих за рубежом - Ермошина Руководитель Центризбиркома прокомментировала использование инновационных технологий в избирательных кампаниях. "Электронное голосование, на мой взгляд, должно применяться в очень редких случаях. Вижу его перспективу только для организации голосования граждан, находящихся за рубежом", - сказала она.

При ЦИК Беларуси аккредитовано 10 национальных наблюдателей Ранее в ЦИК уже отмечали интенсивную работу национальных наблюдателей во время кампании по выборам депутатов местных Советов, при этом наибольшую активность проявляют общественные объединения.

Вопрос разведения выборов 2020 года могут обсуждать на консультациях Президент и парламент - ЦИК Согласно календарю выборов и референдумов, опубликованному на сайте Центризбиркома, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 30 августа, выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября.

Ермошина: кандидаты в депутаты местных Советов помолодели и прибавили в уровне образования Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. По итогам выдвижения на 18 тыс. 111 депутатских мандатов претендовали более 22,7 тыс. человек. В качестве кандидатов из них зарегистрированы 22 тыс. 278.