15 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Турция благодарит Беларусь за верную дружбу и солидарность. Об этом сегодня заявила посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама на памятном мероприятии, посвященном второй годовщине победы демократической системы над сторонниками переворота в Турции.

"Два года назад Турция пережила беспрецедентную в сегодняшней истории террористическую атаку. Это было поползновение на стабильность и процветание нашей страны, мир и братство. По призыву Президента народ сплотился и встал на защиту суверенитета и демократии", - сказала посол.

Мероприятие в резиденции посольства Турции в Минске также было посвящено состоявшимся 24 июня текущего года президентским и парламентским выборам в этой стране. "Мы провели выборы с самым высоким показателем участия за всю политическую историю Турции. На этот раз наш народ, давший отпор попытке государственного переворота и террористам, пришел на избирательные участки и выбрал президента и депутатов. Турция еще раз сделала свой выбор в сторону демократии, став на сторону защиты прав и свободы, решительной борьбы с терроризмом", - подчеркнула дипломат.

Эрдоган вступил в должность президента Турции При въезде в Президентский комплекс кортеж Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождала конная гвардия. В его честь был произведен 101 выстрел из орудий.

Кезбан Нилвана Дарама особо отметила, что Беларусь была одной из первых стран, осудивших попытку переворота и выразивших поддержку Турции утром 16 июля 2016 года. А одним из первых лидеров, поздравивших Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на прошедших выборах, был глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Еще раз хочу поблагодарить Беларусь и белорусский народ за верную дружбу и солидарность в нашей борьбе, которые они демонстрируют с самого начала наших отношений и по сегодняшний день", - добавила посол.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, сопредседатель белорусско-турецкой межпарламентской группы дружбы Сергей Рахманов высказал слова уважения и солидарности с турецким народом и руководством Турции не только в борьбе за ценности, но и за процветание Турции, ее будущее и успешное развитие. Парламентарий подчеркнул особые тесные отношения с Турцией. "Это определяется в первую очередь тем, что мы примерно одинаковым образом видим будущее развитие мира, вместе выступаем за глобальные ценности, которые наши народы сформировали в течение длительного времени. И мы хотели бы, чтобы наши страны сохраняли свою идентичность, постоянно развивались и всегда занимали достойное место в мировом сообществе", - сказал он.

Беларусь стремится развивать партнерство с Турцией по всем направлениям - Мясникович "Ожидаем, что к концу текущего года объем товарооборота между Турцией и Беларусью достигнет $1 млрд. Планируем совместные проекты в сфере автомобилестроения", - сказал председатель Совета Республики.

Сергей Рахманов также отметил достижения Турции, которая при всех проблемах успешно двигается вперед, имеет высокие темпы развития и играет достойную роль в регионе и мире. "Мы очень рады, что у нас хорошее парламентское сотрудничество с Турцией, и это взаимодействие не прекращается. Самое главное, что у нас существует огромный уровень доверия на уровне глав государств, руководства стран. И это доверие распространяется на все наше общество. Мы доверяем Турции. Поэтому мы готовы идти на серьезное и глубокое взаимодействие по всем направлениям", - подчеркнул парламентарий.-0-