Участковые комиссии уведомят избирателей о времени и месте голосования на выборах до 7 февраля

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые комиссии до 7 февраля уведомят избирателей о времени и месте голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва. Это предусмотрено календарным планом по подготовке и проведению избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

Согласно календарному плану, сообщение о времени и месте голосования, информация о кандидатах в депутаты должны быть направлены избирателям не позднее 10 дней до выборов. Местные выборы назначены на 18 февраля. Соответственно уведомления придут не позднее 7 февраля.

Досрочное голосование на местных выборах состоится с 13 по 17 февраля включительно. Оно не проводится на избирательных участках в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационаре, для граждан, отбывающих наказание в виде ареста, а также находящихся в лечебно-трудовых профилакториях.

Всего на местных выборах образовано 5 тыс. 870 участковых избирательных комиссий. Те из них, что будут проводить досрочное голосование, до 12 февраля включительно обеспечат бюллетенями. Остальным их привезут не позднее 17 февраля включительно.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-