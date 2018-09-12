В Беларуси есть предпосылки для передачи части компетенций из центра местным властям - Мясникович

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть предпосылки для передачи определенных компетенций из центра местным властям. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске проходит круглый стол, который Совет Республики организовал совместно с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ). Тема децентрализации обсуждалась на семинаре. КМРВ готов оказывать стране поддержку в этом вопросе.

"Беларусь 28 лет самостоятельно осуществляет свое развитие в политическом, экономическом, международном плане. Полагаю, что наработан уже достаточно серьезный багаж, чтобы определенные компетенции передать на местный уровень, - сказал Михаил Мясникович. - Есть объективные предпосылки для определенной децентрализации".

Спикер пояснил, что децентрализация, как правило, присуща государствам с устоявшимися политическими, экономическими институтами, органами государственного управления. Когда направления развития уже сформировались, то можно из центра передать целый ряд компетенций на местный уровень.

Председатель Совета Республики отметил, что вопросы местного самоуправления неплохо урегулированы в белорусском законодательстве. Хотя его возможности на практике используются не в полной мере. В то же время спикер привел в пример ряд инициатив, связанных с наведением порядка на земле, Годом малой родины, которые реализуются через органы местного самоуправления. Также под их эгидой работают комиссии по содействию занятости. "Это тоже реальное проявление элементов самоуправления, которые позволяют решать локальные проблемы, не прибегая к услугам республиканских органов", - обратил внимание спикер.

Михаил Мясникович поблагодарил Конгресс за открытый диалог и конкретные предложения по поводу того, как можно более эффективно выстроить дальнейшую совместную работу. Дискуссия, которая состоялась за круглым столом, показала, что у сторон много точек соприкосновения.

"Контакты Беларуси с европейским сообществом развиваются. Мы интересуемся жизнью европейского сообщества, - сказал Михаил Мясникович. - Беларуси есть что заимствовать у объединенной Европы. При этом институты Совета Европы, ЕС также могут почерпнуть что-то интересное из белорусской практики".

На семинаре рассматриваются вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской хартии местного самоуправления. Речь также идет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсуждают перспективы развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое внимание уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий.

В мероприятии принимают участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - это консультативный орган Совета Европы, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь имеет статус приглашенного наблюдателя в КМРВ. В состав конгресса входят 324 представителя около 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 стран - членов СЕ.-0-