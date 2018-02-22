В честь Минска будет названа площадь в Будапеште

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Одна из площадей Будапешта будет названа в честь Минска. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт посольства Беларуси в Венгрии.
"Приветствуем решение городского совета Будапешта о названии одной из площадей венгерской столицы именем Минска, - отмечается в информации. - Это логичное продолжение сотрудничества между городами, начатое в 2016 году. Важный шаг в подготовке к Дням Минска, которые запланированы на апрель".
Что немаловажно, данная площадь расположена рядом с посольством Беларуси в Венгрии.
Дипломатические отношения между Беларусью и Венгрией установлены 12 февраля 1992 года. Посольство республики в Венгрии открыто в январе 2000 года, венгерское посольство в Минске - в декабре 2007-го.-0-
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