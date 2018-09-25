В ЕЭК ждут скорейшего назначения представителя Молдовы при комиссии

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии ждут скорейшего назначения представителя Молдовы при ЕЭК. Об этом заявил директор Департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно в Кишиневе на молдавско-российском экономического форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Мы ждем от Молдовы скорейшего назначения представителя при ЕЭК, что способствовало бы установлению и поддержанию регулярных контактов соответствующих органов исполнительной власти государства - наблюдателя с комиссией по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, технического, таможенного, санитарного и фитосанитарного регулирования, другим вопросам, отнесенным к сфере ведения комиссии, - сказал Сергей Шухно. - Представитель при ЕЭК имел бы возможность содействовать диалогу и сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес для государства - наблюдателя и государств - членов ЕАЭС. И чем быстрее мы запустим этот процесс, тем более плодотворным будет наше сотрудничество".

Отмечая заметный прогресс в отношениях между ЕАЭС и Кишиневом, представитель ЕЭК напомнил, что в прошлом году комиссия заключила с Молдовой меморандум о сотрудничестве, в рамках которого уже проведены три заседания рабочей группы, а также бизнес-форум "ЕАЭС - Молдова". "Серьезным шагом на пути интеграции стало предоставление 14 мая этого года Молдове статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС, - подчеркнул Сергей Шухно. - Большая заслуга в этом принадлежит лично президенту Молдовы Игорю Додону, который не раз принимал участие в работе Высшего Евразийского экономического совета. Молдова, кстати, стала первым государством, получившим такой статус".

Как отметил директор департамента, это удобный и гибкий формат сотрудничества с ЕАЭС, открывающий для Кишинева множество возможностей. Например, представители государства - наблюдателя могут участвовать в работе органов союза и имеют возможность открытия соответствующего представительства Молдовы при ЕЭК.

Сергей Шухно также обратил внимание, что участие в одном из объединений не противоречит возможностям сотрудничества с другими интеграционными образованиями. "Пример тому - государства ЕАЭС, которые, выбрав евразийскую интеграцию, смогли найти баланс и продолжили взаимодействие с ЕС", - резюмировал он.-0-