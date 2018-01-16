В Грузии тщательно готовятся к визиту Лукашенко - посол

16 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Грузии тщательно готовятся к предстоящему в этом году визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко и рассчитывают, что визит придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Это отметил в беседе с журналистами после церемонии вручения верительных грамот главе белорусского государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы тщательно готовимся к приезду Александра Лукашенко, подготовка идет давно. И мы надеемся, что визит будет успешным и придаст новый импульс белорусско-грузинским связям", - сказал дипломат.
По его мнению, двусторонние контакты развиваются в последнее время достаточно активно. В числе перспективных направлений Валерий Кварацхелия назвал торговлю и туризм, однако важен обмен опытом и в других отраслях. "У вас есть чему поучиться, в том числе развитию сельскохозяйственной отрасли, машиностроения", - заметил дипломат.
Он также рассказал, что в конце января в Беларуси состоится заседание совместной межправительственной комиссии, грузинскую делегацию возглавит первый вице-премьер Грузии.-0-
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