В Исполком СНГ не поступало документов о намерении Украины выйти из Содружества

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительный комитет СНГ не поступало документов о намерении Украины выйти из Содружества, сообщили БЕЛТА в штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске.

В Исполкоме СНГ отметили, что к ним не поступало официальных уведомлений от украинской стороны. "Нет никаких документов, свидетельствующих о намерении Украины выйти из состава СНГ", - проинформировали в штаб-квартире.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу страны из СНГ. "Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", - сказал Петр Порошенко во время выступления на киевском форуме по безопасности. Президент Украины также считает необходимым инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в СНГ, на предмет соответствия национальным интересам.-0-