В Лозанне открылось почетное консульство Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Беларуси открылось сегодня в швейцарском городе Лозанна, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Представлять интересы Беларуси в кантонах Во, Вале, Женева, Невшатель, Фрибур и Юра будет швейцарский бизнесмен Андрей Нажескин.

В Швейцарии почетное консульство Беларуси действует также в Цюрихе.

Лозанна - столица франкоязычного швейцарского кантона Во. Город расположился на берегу Женевского озера. Он также носит звание "олимпийской столицы" мира, поскольку здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета, многочисленных международных спортивных федераций и Спортивного арбитражного суда.-0-