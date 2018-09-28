В Лозанне открылось почетное консульство Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Беларуси открылось сегодня в швейцарском городе Лозанна, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.
Представлять интересы Беларуси в кантонах Во, Вале, Женева, Невшатель, Фрибур и Юра будет швейцарский бизнесмен Андрей Нажескин.
В Швейцарии почетное консульство Беларуси действует также в Цюрихе.
Лозанна - столица франкоязычного швейцарского кантона Во. Город расположился на берегу Женевского озера. Он также носит звание "олимпийской столицы" мира, поскольку здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета, многочисленных международных спортивных федераций и Спортивного арбитражного суда.-0-
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