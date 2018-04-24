В Послании Президента предложены пути развития экономики и гражданского общества - Мясникович

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию предложены пути развития экономики и гражданского общества. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии заседания верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович обратил внимание, что в Послании и в ответах на вопросы парламентариев глава государства дал исчерпывающую оценку происходящим в стране и мире событиям, тенденциям, предложил пути развития экономики, гражданского общества, государственного строительства. "Кадры, энергетика, финансовый рынок, интеллектуальные ресурсы, единство нации, Конституция - это далеко не полный перечень вопросов, которые характеризуют новизну Послания Президента", - отметил спикер.

Задача парламентариев - предусмотреть в своих планах действия, направленные на безусловное выполнение поручений главы государства, добавил он. В частности, им предстоит внести продуманные и проработанные предложения по участию Совета Республики в совершенствовании национального законодательства и в деятельности интеграционных структур, по организации работы по вопросам административно-территориального устройства и территориального строительства. Михаил Мясникович подчеркнул, что все идеи и предложения, изложенные в Послании Президента, должны быть реализованы в полном объеме. Он напомнил, что глава государства нацеливает парламентариев на то, чтобы при внесении изменений в кодексы и законы не допускать искажения принципа экономической эффективности.

Председатель Совета Республики напомнил, что глава государства в Послании заявил, что правительству и Нацбанку в ближайшие годы предстоит перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. "Надо умерить аппетиты, в том числе в части заимствований на внешних рынках", - отметил в этой связи Михаил Мясникович. "Указания, которые были даны главой государства относительно внешней долговой зависимости, стали предметом активной работы, и не только в части государственного долга, но и корпоративных долгов, в том числе банков", - сказал спикер.-0-