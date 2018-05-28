Великобритания высоко ценит роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине - парламентарий

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания высоко ценит роль Беларуси в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом сегодня заявил руководитель межпартийной группы по Беларуси парламента Великобритании, депутат Джон Виттингдэйл на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы высоко ценим роль, которую сыграла Беларусь в содействии мирному урегулированию конфликта в Украине", - отметил Джон Виттингдэйл, который является членом ПА ОБСЕ, Межпарламентского союза. Он добавил, что британские парламентарии следят за ситуацией с Нагорным Карабахом, Беларусь же - страна - член Минской группы ОБСЕ по разрешению карабахского конфликта.

Михаил Мясникович напомнил, что Беларусь уделяет много внимания формированию политики доверия, снижения напряженности в мире и Европе. "Мы достаточно активны в ее реализации", - сказал он. В качестве примера руководитель верхней палаты белорусского парламента привел недавнюю международную конференцию "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", на которой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-