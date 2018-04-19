Вклад Беларуси в реализацию Европейской культурной конвенции весьма ощутим - представитель СЕ

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вклад Беларуси в реализацию Европейской культурной конвенции весьма ощутим. Об этом сообщила генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самарджич-Маркович на круглом столе "25 лет участия Беларуси в Европейской культурной конвенции", передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейская культурная конвенция - это своеобразный мост между разными нациями и государствами в Европе, - сказала Снежана Самарджич-Маркович. - Культура помогает продвигать ценности разнообразия и свободы культурного самовыражения".

Беларусь вступила в Европейскую культурную конвенцию в 1993 году. "25 лет - это годы тесного продуктивного сотрудничества, достижений. Вступление Беларуси в конвенцию позволило нам лучше больше узнать о вашей стране, ее культуре, способствовало привлечению вашей страны к участию в разных проектах", - отметила представитель Совета Европы.

Кроме того, Снежана Самарджич-Маркович подчеркнула, что Беларусь как член координационного комитета предлагает много интересных проектов с привлечением большого количества участников. Отдельное внимание она уделила реализуемому в Мстиславле пилотному проекту в рамках конвенции: "Это урбанистический проект, который осуществлен с привлечением местного населения, и мы популяризируем эту инициативу, этот город".

Генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии выразила уверенность в том, что участие Беларуси в конвенции будет способствовать дальнейшей популяризации страны и ее культуры. В частности, перспективным для привлечения туристического потока является Борисовский район, тесно связанный с именем Наполеона.

Круглый стол организован Министерством культуры Беларуси, Национальным историческим музеем, Информационным пунктом Совета Европы и проходит в Музее современной белорусской государственности в Минске.-0-