Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и Монголии Александра Лукашенко и Халтмаагийн Баттулги может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

В свою очередь Владимир Макей рассказал, что в числе предполагаемых к обсуждению вопросов на встрече президентов двух стран во время саммита Шанхайской организации сотрудничества - развитие политического диалога, а также торгово-экономического сотрудничества. По словам министра иностранных дел Беларуси, могут быть затронуты и другие темы, к примеру гуманитарного сотрудничества. Он констатировал, что в настоящее время только 5 студентов из Монголии обучаются в Беларуси, что, конечно, очень мало.

Кроме того, Владимир Макей отметил, что Беларусь и Монголия прорабатывают к подписанию в перспективе ряд двусторонних документов.-0-

Беларусь предлагает восполнить пробелы в экономическом сотрудничестве с Монголией Глава внешнеполитического ведомства тепло приветствовал коллегу из Монголии и отметил, что в Беларуси хорошо знают о дружественном отношении монгольской стороны к ней.

Монголия готова увеличить закупку белорусской сельхозтехники Зарубежный гость подчеркнул, что Беларусь и Монголия были и остаются близкими друзьями. Он выразил большую заинтересованность в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью.

Беларусь и Монголия договорились о внедрении взаимоприемлемых схем финансирования экспорта В целях дальнейшего развития политического диалога условлено проработать вопрос обмена визитами на высшем и высоком уровнях, обеспечив их соответствующее практическое наполнение.

Беларусь и Монголия подписали три договора о сотрудничестве в правовой сфере Подписаны договоры о выдаче, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о взаимной помощи по гражданским и экономическим делам.

Беларусь активизирует поставки БелАЗов и комбайнов в Монголию Владимир Макей констатировал, что в настоящее время белорусско-монгольский товарооборот складывается не лучшим образом. "Мы сегодня на переговорах детально прошлись по вопросам торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого велик", - добавил глава МИД.