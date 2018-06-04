Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и Монголии Александра Лукашенко и Халтмаагийн Баттулги может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.
В свою очередь Владимир Макей рассказал, что в числе предполагаемых к обсуждению вопросов на встрече президентов двух стран во время саммита Шанхайской организации сотрудничества - развитие политического диалога, а также торгово-экономического сотрудничества. По словам министра иностранных дел Беларуси, могут быть затронуты и другие темы, к примеру гуманитарного сотрудничества. Он констатировал, что в настоящее время только 5 студентов из Монголии обучаются в Беларуси, что, конечно, очень мало.
Кроме того, Владимир Макей отметил, что Беларусь и Монголия прорабатывают к подписанию в перспективе ряд двусторонних документов.-0-
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