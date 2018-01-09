Выборы в местные Советы становятся все более активными и менее элитарными - Ермошина

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в местные Советы становятся все более активными и менее элитарными, заявила в интервью телеканалу ОНТ председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

"Выборы становятся все более активными и менее элитарными. Если раньше у нас это был очень узкий круг людей, в основном связанных с политикой, то сейчас идут совершенно неожиданные люди, которые связаны с бизнесом, мелким предпринимательством. Как обычно самое массовое представительство у сфер образования и культуры, социальной сферы - около 25%", - отметила Лидия Ермошина.

Также среди потенциальных кандидатов много молодежи - в столице каждый 7-й подавший документы на регистрацию в возрасте до 30 лет.

Сегодня началась регистрация кандидатов в депутаты. Данные в ЦИК пока передали только из столицы, здесь ожидается самый высокий конкурс - более 6 человек на место, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущую кампанию.

Как сообщалось, этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. Накануне, 8 января, был последний день, когда выдвиженец или его представитель могли предоставить в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты. Точное количество граждан, которые выдвинулись для участия в политической кампании в 2018 году, будет озвучено спустя несколько дней. Это связано с тем, что с технической точки зрения местные выборы наиболее сложные, нужно время, чтобы собрать сведения по всем регионам, объединить их и составить общую картину.

По данным на конец декабря 2017 года, кандидатами в депутаты местных Советов было выдвинуто более 7,7 тыс. человек. После регистрации стартует предвыборная агитация, она продлится по 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля, пройдут местные выборы. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

На предыдущих местных выборах в 2014 году кандидатами в депутаты были выдвинуты 22,7 тыс. человек.-0-