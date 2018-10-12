Взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень - Матвиенко

12 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень. Об этом заявила сегодня на встрече с губернаторами регионов Беларуси и России председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валентины Матвиенко, у обеих стран накоплен достаточно эффективный опыт сотрудничества между регионами, подписаны соглашения, договоры между субъектами хозяйствования. Много документов будет подписано и сегодня. "Важно, чтобы они были наполнены конкретным содержанием, чтобы были реальные механизмы их реализации, - сказала председатель. - Этим вы будете вносить реальный вклад в развитие Союзного государства".

Валентина Матвиенко попросила российских губернаторов взять под личный контроль белорусско-российские отношения. Каждый рабочий день руководителя должен начинаться именно с этого. К этому обязывает и внимание к Форуму регионов. "Нам нужно добиться, чтобы белорусско-российские отношения никогда и ни в чем не пробуксовывали", - подчеркнула она.

"Теперь мы должны сделать акцент не на количественном подсчете договоров и соглашений, а со следующего форума оценивать их содержательный фактор сотрудничества, а также ввести формат отчетов, как мы прожили определенный отрезок времени, чтобы многие субъекты могли узнать положительный опыт двустороннего взаимодействия", - считает Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович добавил, что нынешний Форум регионов является самым представительным. В нем участвуют гости из 31 региона Российской Федерации. Всего он собрал в Могилеве более 2 тыс. участников. "Для нас это очень ответственно, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы наши ожидания от форума оправдались, а работа на нем была плодотворной и эффективной", - сказал Михаил Мясникович.

По итогам встречи между рядом регионов Беларуси и России подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.-0-

Фото Сергея Холодилина