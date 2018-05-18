Зампредседателя КНР Ван Цишань с первым официальным визитом посетит Беларусь в конце мая

18 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань совершит официальный визит в Беларусь в конце мая текущего года. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Визит состоится примерно в конце мая. По приглашению премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова пройдет официальный дружественный визит заместителя Председателя КНР Ван Цишаня. Он очень важен. После избрания на пост заместителя Председателя КНР это его первый официальный зарубежный визит", - заявил дипломат.

Цуй Цимин подчеркнул, что выбор Беларуси в качестве страны первого официального визита свидетельствует о внимании руководства КНР к развитию и углублению двусторонних отношений.

"До саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао и визита Президента Беларуси в Китай предстоящий визит (заместителя Председателя КНР Ван Цишаня. - Прим. БЕЛТА) имеет очень важное значение. Будут обсуждаться успехи и результаты нашего сотрудничества, как в дальнейшем оно будет углубляться", - отметил посол.

Цуй Цимин заявил, что на состоявшейся встрече с Президентом Беларуси была отмечена важность дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства. "Мы обсуждали дальнейшие направления и важные конкретные мероприятия, - сказал он. - Я передал сердечный, теплый привет Александру Лукашенко от Председателя КНР. И Президент Беларуси тоже передал теплый привет Си Цзиньпину".

"Мы дали высокую оценку результатам и успехам развития наших отношений во всех сферах. Отметили высокий уровень визитов, политического взаимодоверия, в деловой, гуманитарной и других сферах сотрудничества. Очень важна взаимоподдержка по вопросам, которые касаются коренных интересов наших государств. Мы также уделили большое внимание дальнейшему развитию индустриального парка "Великий камень", - рассказал Цуй Цимин.

Он добавил, что на встрече затрагивалась тема сопряжения стратегий развития обеих стран. "Мы выразили уверенность, что существует огромный потенциал дальнейшего сотрудничества между Беларусью и Китаем. Есть уверенность, что наши отношения будут устойчиво развиваться", - резюмировал дипломат.-0-