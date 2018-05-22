Зась примет участие в заседании Комитета секретарей совбезов ОДКБ в Казахстане

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась 23-24 мая совершит рабочую поездку в Казахстан, где примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов Организации договора о коллективной безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Во время мероприятия планируется обсудить актуальные вызовы и угрозы коллективной безопасности, рассмотреть ход реализации мер по противодействию международному терроризму и незаконной миграции, развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ. Предусмотрено подписание документов, направленных на совершенствование деятельности Организации.

Намечена также встреча госсекретаря Совета Безопасности Беларуси с помощником Президента - секретарем Совета Безопасности Казахстана Нурланом Ермекбаевым, на которой стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности.-0-