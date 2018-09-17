Заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии пройдет в Бишкеке в октябре

17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Восьмое заседание белорусско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в Бишкеке в октябре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Кыргызстане.
Подготовка к проведению данного заседания рассматривалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, председателем кыргызской части межправкомиссии Нурбеком Мурашевым. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений.
В 2017 году товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном составил $130,1 млн и по сравнению с 2016-м увеличился в 2,4 раза, экспорт - $123,5 млн (увеличился в 2,5 раза), импорт - $6,6 млн (увеличился на 44,3%). Сальдо сложилось положительным в размере $116,8 млн.-0-
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