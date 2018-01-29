Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 2 февраля в Казахстане

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 2 февраля в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Премьер-министры стран - участниц Евразийского экономического союза рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах - членах союза и состояние взаимной торговли.

"Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, - отметили в ЕЭК. - Ожидается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".

Помимо заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, пройдет международный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации", в котором примут участие главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана, журналисты. Целью форума является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран - участниц союза. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств ЕАЭС.-0-