Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Этому предшествовала встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Во время предыдущей трехсторонней контактной группы, которая проходила 16 мая, в частности, поднимались вопросы бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции и обеспечения безопасности ее персонала и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Обсуждались дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, рассматривались темы обмена удерживаемыми и условий их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.-0-