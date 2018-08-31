Андрей Рыбаков согласован на должность председателя "Белнефтехима"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможно, вам придется сформировать еще одного "монстра" в Беларуси как единый энергетический центр: это и электричество, это нефть, это природный газ и прочее. Поэтому нацеливайтесь. Но на этом этапе я решил не торопиться: не горит", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание Андрея Рыбакова, что его должность приравнивается к министерской и он отвечает за развитие нефтехимической сферы в стране. "У нас нефтехимическое производство колоссальное, не мне вам рассказывать, поэтому будем его развивать. В то время как вокруг пытаются все позакрывать, на рынке это будет востребовано. И это не только "Могилевхимволокно" и строительство на "Гродно-Азоте". Поэтому имейте в виду: вы отвечаете прежде всего. И вы должны это контролировать", - предупредил Президент.

Он поручил министру работать в тесной увязке с вице-премьером Игорем Ляшенко, который также отвечает за эту сферу.

Андрей Рыбаков родился 11 июля 1976 года в Могилеве. Окончил Могилевский технологический институт, Могилевский государственный технологический университет, Академию управления при Президенте Беларуси.

В 1998-2004 годах занимал должности аппаратчика синтеза, старшего мастера, начальника отделения, заместителя начальника химико-прядильного цеха и начальника отделочного цеха завода полиэфирных нитей на предприятии "Могилевхимволокно". С 2004 по 2008 год работал главным специалистом, заместителем начальника отдела, начальником отдела химических волокон, заместителем начальника производственно-технологического управления - начальником отдела химических волокон, начальником производственно-технологического управления концерна "Белнефтехим". В 2008-2015 годах - главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Могилевхимволокно".

С февраля по март 2015 года занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам ОАО "Завод горного воска".

В 2017 году стал заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.-0-