Беларусь готова к расширению связей с Мали во всех сферах - Лукашенко

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Мали Ибрагима Бубакара Кейту с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Отмечаю готовность Беларуси к расширению связей с вашей страной во всех сферах, которые могут представлять взаимный интерес. Убежден в наличии перспектив развития белорусско-малийского сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства передал Президенту Мали наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов, а народу страны - мира и благополучия.-0-