Беларусь готова к расширению связей с Мали во всех сферах - Лукашенко

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Мали Ибрагима Бубакара Кейту с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в
"Отмечаю готовность Беларуси к расширению связей с вашей страной во всех сферах, которые могут представлять взаимный интерес. Убежден в наличии перспектив развития белорусско-малийского сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства передал Президенту Мали наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов, а народу страны - мира и благополучия.-0-
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