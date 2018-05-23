Беларусь и Афганистан проведут переговоры по проекту соглашения о военно-техническом сотрудничестве

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о военно-техническом сотрудничестве. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.-0-