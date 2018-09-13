13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены за три-четыре года реализовать накопленный потенциал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы белорусско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень", - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что страны ведут открытый диалог на основе понимания, взаимного доверия и искреннего желания развивать всестороннее сотрудничество. Долгие годы отношения между Беларусью и Узбекистаном развивались очень медленными темпами. Глава государства подчеркнул, что за три-четыре года они наверстают упущенное.

"Сегодня переговоры прошли в очень теплой, дружеской и братской атмосфере. Основное внимание, конечно, было уделено торгово-экономическому взаимодействию, которое в последнее время, к счастью, успешно расширяется", - констатировал Президент.

Приоритетными направлениями сотрудничества должно стать расширение производственной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной и фармацевтической отраслях, сфере информационных технологий.

Александр Лукашенко поставил задачу руководителям министерств и крупнейших предприятий найти в Узбекистане для реализации конкретные проекты. Он поручил вице-премьеру Михаилу Русому контролировать выполнение этого поручения.

"Если узбекам надо зерноуборочный комбайн, сделайте тот, который им нужен. Если им нужен оборотный плуг, сделайте его - именно тот, который нужен в Узбекистане, а не в Беларуси, Украине или России, - потребовал глава государства. - Давайте найдем себе работу, это же нам во благо. Это же не благотворительность: Узбекистан - богатая, а в перспективе еще более богатая страна - за это платит деньги. И мы должны сделать так, чтобы они стали еще богаче, чтобы потом еще больше нам заплатили".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также поручил своему правительству создать все необходимые условия для белорусских предприятий, чтобы они смогли реализовать проекты на территории страны. "Вы должны все понять, что требования будут очень жесткими. Воля двух президентов такова, что нужен конкретный результат", - подчеркнул он.-0-